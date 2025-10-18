Силы ПВО за вечер уничтожили 20 украинских дронов над Россией

С 21:00 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над шестью регионами страны, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Так, в субботу, 18 октября, с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Из них семь были сбиты над Курской областью, четыре — над Ростовской областью и четыре — над Брянской областью.

Над территорией Белгородской области были сбиты еще два дрона, сообщает российское оборонное ведомство. Два беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, и один — над Тульской.

Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 18 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Брянской областью.