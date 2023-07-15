Симоньян дала комментарий по предотвращению покушения на нее
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По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, преступники следили за ней и были в курсе всех ее адресов. Об этом она сообщила в свое аккаунте в одной из соцсетей.
Ранее сообщалось, что силовикам удалось предотвратить покушение на нее и ее коллегу Ксению Собчак.
Отмечается, что покушение готовилось по заказу СБУ. Преступники были задержаны в столице и Рязанской области. В ходе допросов они признались, что за каждую женщину им обещали выплатить полтора миллиона рублей.