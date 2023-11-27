Синоптик Позднякова назвала причины урагана на юге страны

Южный регион РФ сегодня накрыли ураганный ветер и сильный ливень, которые привели к шторму моря, разрушению деревьев, домов и построек. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала о резких изменениях погоды в ноябре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, южные циклоны всегда несут опасность, поскольку море еще довольно теплое, а наша территория уже заснеженная, поскольку вошла в зиму.

Метеоролог добавила, что средиземноморский циклон при выходе на территорию РФ обостряется, у него усиливаются контрасты, что в итоге приводит к сильным снегопадам и ветрам. Именно такой циклон нагрянул на нашу территорию.

По ее мнению, возможность применения климатического оружия в данном случае исключена. В этом году зимний сезон наступил намного раньше ожидаемых сроков.

Синоптик отметила, что в ближайшее время в западную часть нашей страны придет теплая часть циклона, и температура перейдет в сторону положительных значений, осядет снег и температура станет понижаться.