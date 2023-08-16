Синоптик Позднякова перечислила возможные последствия повторного тайфуна в Приморском крае
Фото: [©РИА Новости]
В начале текущего месяца на Приморский край надвигался третий тайфун. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о последствиях такого природного явления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что в Приморье тайфуны стали достаточно частым явлением. В настоящее время устраняются последствия тайфуна «Ханун», а на часть региона сегодня оказывает влияние тропический циклон «Лан».
Добавляется, что в ряде районов края выпадет до 150 мм осадков, после чего тайфун возьмет курс на юг острова Сахалин.
По мнению синоптика, данный тайфун выйдет в Японское море. Он будет энергетически весьма сильным, за которым последуют сильные ливни, усиление ветра и разгон волн.