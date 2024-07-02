Синоптик Позднякова предупредила жителей Московского региона о возможности сильного урагана в пятницу
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Прошедший в северной столице в минувшие сутки ураган унес жизни трех горожан, уронил строительный кран и нанес достаточно ущерба городской инфраструктуре. Начался он после аномальной жары, которая сегодня накрывает и Московский регион. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, необходимо быть бдительными и жителям столичного региона, где может произойти тот же сценарий. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Она отметила, что аномальная жара уже накрыла столичный регион, поскольку температура воздуха уже вчера превышала норму на семь градусов. В четверг-пятницу в Москве и Московской области воздух прогреется до 32-35 °С, что не характерно для данного региона в начале июля. Таким образом, погода стоит экстремально жаркая, а холодный фронт медленно приближается к Москве и станет пересекать столичный регион в пятницу во второй половине дня. Однако в первой половине дня ожидается до 31-33 °С тепла, после чего потом небо затянут мощные дождевые облака и пройдут ливни, грозы, возможен град, мощные дождевые облака, а также ожидается шквалистое усиление ветра.
По мнению синоптика, шквалы ветра могут достигать 20-25 м/с, что для города весьма опасно.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день погода весьма сложна, и данную ситуацию необходимо именно пережить. Наиболее опасные часы в пятницу с 15 часов дня и до часу ночи.