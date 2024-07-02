Синоптик Позднякова предупредила жителей Московского региона о возможности сильного урагана в пятницу

Прошедший в северной столице в минувшие сутки ураган унес жизни трех горожан, уронил строительный кран и нанес достаточно ущерба городской инфраструктуре. Начался он после аномальной жары, которая сегодня накрывает и Московский регион. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, необходимо быть бдительными и жителям столичного региона, где может произойти тот же сценарий. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она отметила, что аномальная жара уже накрыла столичный регион, поскольку температура воздуха уже вчера превышала норму на семь градусов. В четверг-пятницу в Москве и Московской области воздух прогреется до 32-35 °С, что не характерно для данного региона в начале июля. Таким образом, погода стоит экстремально жаркая, а холодный фронт медленно приближается к Москве и станет пересекать столичный регион в пятницу во второй половине дня. Однако в первой половине дня ожидается до 31-33 °С тепла, после чего потом небо затянут мощные дождевые облака и пройдут ливни, грозы, возможен град, мощные дождевые облака, а также ожидается шквалистое усиление ветра.

По мнению синоптика, шквалы ветра могут достигать 20-25 м/с, что для города весьма опасно.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день погода весьма сложна, и данную ситуацию необходимо именно пережить. Наиболее опасные часы в пятницу с 15 часов дня и до часу ночи.