Синоптик Вильфанд дал оценку вероятности тайфуна «Доксури» для России

По словам научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, тайфун «Доксури», который на днях обрушился на Поднебесную, не несет для нашей страны никакой опасности. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что в реальности данный тайфун был достаточно мощным.

По мнению метеоролога, от него нет опасности даже для Дальневосточной части РФ, поскольку на этой территории случаются стихийные бедствия, зарождающиеся в океане и движущиеся через Восточно-Китайское море, Желтое море и через Корейский пролив выходящие в Японское море.