Система-112 Подмосковья приняла через мобильное приложение свыше девяти тысяч вызовов с начала года

В этом году жители Подмосковья свыше девяти тысяч раз обратились в региональную службу спасения с помощью мобильного приложения «112 МО», сообщила пресс-служба ведомства.

Приложение подмосковной Системы-112 было запущено летом 2017 года, с каждым годом оно становится все более востребованным. Кроме того, в августе этого года в «112 МО» появились новые функции. Теперь через мобильное приложение можно в том числе оформить ДТП без пострадавших, а также узнать местонахождение пропавшего родственника, если он попал в больницу.

Мобильное приложение подмосковной Системы-112 позволяет не только вызвать на дом экстренные службы и врача. Также с помощью «112 МО» можно отследить маршрут бригады скорой помощи или газовой службы, которые выехали на вызов.

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