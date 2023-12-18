Система-112 Подмосковья с начала года приняла 3,5 миллиона вызовов, адресованных медикам

С начала текущего года в подмосковную Систему-112 поступило 3,5 миллиона вызовов, адресованных скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Там добавили, что число таких вызовов традиционно увеличивается с наступлением зимнего сезона. Сейчас операторы Система-112 ежесуточно принимают порядка двадцати тысяч обращений, связанных с вызовом скорой помощи, в летнее время — около десяти тысяч.

Большинство обращений поступает через телефонный звонок. Однако в службе спасения напомнили, что обратиться за помощью можно и другими способами, в том числе по средством СМС, через чат-бот или мобильное приложение «112 МО», где можно отследить передвижение автомобиля скорой помощи.

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