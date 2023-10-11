Система-112 Подмосковья с начала года приняла свыше 2,5 млн вызовов, адресованных медикам

Более 2,5 миллионов вызовов, адресованных скорой медицинской помощи, приняли операторы подмосковной Системы-112 с начала этого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Там добавили, что медикам адресовано порядка семидесяти процентов обращений, поступающих в службу спасения. Чаще всего жители Московской области вызывают скорую из-за хронических или простудных заболеваний, а также различных травм.

В подмосковной Системе-112 разработан алгоритм, благодаря которому время приезда скорой помощи сокращается до минимума. Как только вызов поступает оператору службы спасения, он оперативно передает все данные диспетчеру. После этого заявителю приходит СМС-сообщение, в котором указано, во сколько был принят вызов, его статус и время, в которое врачи будут по указанному адресу. Также жители Подмосковья могут отследить движение кареты скорой помощи в мобильном приложении «112 МО».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в поликлиники Московской области поступило более двадцати автомобилей неотложной помощи.