Система-112 Подмосковья в новогодние праздники перейдет на усиленный режим работы

Операторы подмосковной службы спасения в период новогодних праздников — с 30 декабря по 8 января — будут работать в усиленном режиме, сообщила пресс-служба ведомства.

В Системе-112 рассказали, что зимой число вызовов вырастает до пятидесяти тысяч в сутки, летом этот показатель составляет около тридцати тысяч. В праздничные дни растет число обращений, связанных со взрывом петард и фейерверков.

Несмотря на нагрузку, на каждое обращение организуется оперативное реагирование, ни один вызов не остается не принятым. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники и в экстренной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой Московскую область посетят около пяти миллионов туристов.