Системы ПВО РФ ликвидировали пять украинских БПЛА за ночь

За прошедшую ночь на 30 января силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали пять украинских беспилотников, которые пыталась атаковать объекты на территории двух регионов РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что три беспилотника уничтожили над Белгородской областью, еще два — над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вечером 29 января оборонное ведомство также сообщило, что над Крымом силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Обошлось без жертв и пострадавших. Информации о разрушениях не было.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать российские регионы с использованием БПЛА, а также ракет, поставленных Западом. Минобороны РФ регулярно сообщает о работе ПВО в разных регионах страны.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области. Как рассказали местные жители, со стороны нефтепровода «Дружба» был слышен сильный взрыв.