ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок в Брянской области. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщает Mash.

Отмечается, что противник атаковал населенный пункт Мамай. Местные жители слышали громкий взрыв со стороны станции нефтепровода «Дружба».

Информация о пострадавших пока не поступала.

Власти регионе тоже пока не прокомментировали ЧП.

В пятницу, 24 января, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области были выбиты стекла в трех домах, повреждения также получили частный дом и теплица.

Ранее сообщалось о том, что Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани на фоне воздушной тревоги.