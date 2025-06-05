В московском транспорте начали внедрять ролики об опасности атаки БПЛА

Фото: [ Брендированный автобус к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье/Медиасток.рф ]

В общественном транспорте Москвы начнут транслировать видеоролики с предупреждением об атаке беспилотников. Пассажирам покажут, куда идти в случае угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

В московском транспорте вводится система мгновенного оповещения об угрозе воздушной атаки. На мультимедийных экранах в метро, автобусах и трамваях начнут транслироваться специальные видеоролики, предупреждающие о возможной атаке беспилотников. Пассажиры увидят надпись «Внимание всем! Опасность атаки БПЛА!» и карту с указанием ближайшего укрытия.

Инициатива была представлена главе МЧС Александру Куренкову и одобрена для внедрения. По данным ведомства, видеоролики будут автоматически запускаться в случае реальной угрозы. Кроме атак дронов, система предназначена и для других видов ЧС — от пожаров до техногенных инцидентов.

Таким образом, власти усиливают систему гражданской обороны в условиях возрастающей угрозы. Москва стала первым городом России, где такие экстренные видеосообщения будут доступны пассажирам прямо во время поездки.

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