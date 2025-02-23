Системы ПВО сбили над российскими регионами девять украинских дронов

22 февраля с 20:50 до 22:25 дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотников, атаковавших российские регионы.

О ЧП сообщает Министерство обороны РФ.

Шесть дронов было сбито над территорией Белгородской области и по одному дрону – над территориями Крыма, Орловской и Курской областей.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Самарской области, подвергся атаке украинских дронов.