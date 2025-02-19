ВСУ подвергли атаке Сызранский нефтеперерабатывающий завод
Украинские боевики атаковали НПЗ в Самарской области
Фото: [flickr.com]
Расположенный в Самарской области Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке украинских дронов в ночь на 19 февраля.
О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Он также отметил, что на предприятии работают оперативные и экстренные службы.
Накануне в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 февраля российская ПВО сбила 40 украинских беспилотников.