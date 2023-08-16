Системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Калужской областью

ВСУ пытались нанести удар по объектам в регионе тремя дронами. Все аппараты были своевременно отслежены и уничтожены.

Атака ВСУ не нанесла ущерба жителям, разрешений нет.

Днем ранее в Калужской области был сбит еще один украинский беспилотник. На прошлой неделе в регионе были уничтожены два дрона, летевшие в сторону Москвы.