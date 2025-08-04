Системы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над регионами РФ

В ночь с 3 на 4 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив и перехватив 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Операция по отражению массированной атаки продолжалась с 23:00 мск августа до 05:20 мск 4 августа.

География перехватов охватила значительную часть территории страны. Так, над акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА, над Воронежской областью — 12 единиц, над Крымом — 11 дронов, Белгородской областью — 8 беспилотников, Волгоградской областью — 6 целей, над Брянской и Ростовской областями — по 2 БПЛА. По одному дрону также ликвидировали в Московском регионе и Рязанской области.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО без ущерба для наземной инфраструктуры. В Минобороны РФ также обратили внимание на продолжающиеся попытки ВСУ атаковать гражданские объекты в приграничных регионах.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область серией БПЛА.