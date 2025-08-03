ВСУ попытались атаковать Ленобласть серией БПЛА

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавили три беспилотных летательных аппарата в небе над Ленинградской областью. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Губернатор Александр Дрозденко также проинформировал жителей о ситуации, отметив отсутствие разрушений и пострадавших на земле. Угроза была ликвидирована.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал глава региона.

Ранее 3 августа в аэропорту Пулково вводились ограничения. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты до особого распоряжения. Задержали не меньше 30 рейсов. По состоянию на 11 по мск ограничения сняли.