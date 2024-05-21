СК начал проверку после гибели туриста из Подмосковья в горах Кабардино-Балкарии
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике начало доследственную проверку по факту гибели в Черекском ущелье спортсмена-экстремала из Московской области.
Как передает пресс-служба ведомства, трагедия случилась в минувшее воскресенье. Мужчина вместе с пятью своими знакомыми отправился в ущелье, чтобы совершить прыжок с парашютом. Однако туристы проигнорировали опасные погодные условия.
По данным свидетелей, после прыжка мужчина не вышел на связь, а накануне его тело обнаружили спасатели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.