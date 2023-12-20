СК начал проверку после обнаружения тела пропавшей девушки на берегу озера в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 27-летней девушки, тело которой нашли на берегу озера в Богородском округе.

На протяжении нескольких дней девушка считалась пропавшей без вести, ее искали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они же и обнаружили труп, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По предварительным данным, девушка ушла из дома в Москве 16 декабря. После этого она только один раз вышла на связь с родственниками.

Следователи осмотрели место, где было найдено тело, а также изъяли личные вещи погибшей. Назначена экспертиза, по результатам которой будут известны причины смерти.

Ранее СМИ сообщали, что девушка ушла из дома после ссоры с матерью.