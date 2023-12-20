Тело девушки с выколотыми глазами обнаружили на берегу озера в Богородском округе

Тело 27-летней девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера Рабиновское в Богородском округе Подмосковья, сообщил SHOT .

Жуткую находку сделали волонтеры отряда «Лиза Алерт» после двух дней поисков. Известно, что девушка по имени Кристина ушла из дома рано утром после ссоры с матерью, которую она приревновала к старшей сестре и племянникам.

Через пятнадцать минут после выхода из дома девушка в последний раз созвонилась с мамой и больше не отвечала на ее звонки, а через три часа ее телефон отключился. Обеспокоенная мать Кристины обратилась в полицию и к волонтерам.

По информации издания, тело обнаружили недалеко от деревни Мишуково. Оба глаза девушки были выколоты, а штаны спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта.

В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Правоохранители выясняют весь маршрут погибшей. Точную причину смерти установит экспертиза.

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