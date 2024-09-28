СК не собирается инициировать новое уголовное дело по делу о отравлении семьи в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи не планируют открывать еще одно дело в рамках расследования отравления, в результате которого погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Таким образом, в ведомстве отреагировали на сообщения в СМИ, в которых обсуждался вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Это могло бы привести к привлечению главы семьи к ответственности.

Ранее сообщалось, что полиция вновь допросила 34-летнего Дмитрия, который пояснил, что распылял инсектицид «Варан» по всему дому.