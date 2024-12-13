СК опубликовал видео задержания боевика нацбата «Айдар» в ЛНР

Управление Следственного комитета России по Луганской Народной Республике опубликовало в Telegram-канале видео задержания участника украинского батальона «Айдар»*, признанного в России экстремистским.

О задержании этого человека ранее сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

На записанном видео задержанный рассказал, что в 2019 году он прошел обучение в Днепропетровской области, после чего оказался в десантно-штурмовом батальоне «Айдар»*, где принимал участие в боях против населения ЛНР. Он выразил сожаление о своем участии в деятельности батальона.

Ранее сообщалось, что появилось подтверждение об участии военных КНДР в боях в Курской области.

*Запрещенная в России террористическая организация.