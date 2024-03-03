СК Подмосковья контролирует ход расследования по факту нападения семиклассника на друга

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области взяло под контроль ход расследования дела о нападении подростка на своего друга с гантелей и ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что ранее мальчик напал на своего друга в деревни Доброволец Талдомского городского округа по причине ревности. Известно, что нападавшему нравилась одна девушка, которую он ранее заметил гуляющей в компании пострадавшего, что привело к сильно всплеску злости у первого.

Так, после небольшой словесной перепалки мальчик набросился на одноклассника: начал избивать его специально взятой с собой гантелью, а затем достал из кармана нож и стал наносить порезы. К счастью, происходящее заметили жители ближайших домов. Все полученные ранения непроникающие.

Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.