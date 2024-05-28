СК попросит суд арестовать мужчину, задавившего сожительницу в Подмосковье

В Подмосковье продолжается расследование уголовного дела по факту убийства жительницы Рузы. Женщину переехал на автомобиле ее сожитель.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в настоящее время продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Следователи и криминалисты осмотрели автомобиль обвиняемого. Назначена автотехническая судебная экспертиза. Сегодня СК ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.

Преступление произошло в минувшее воскресенье на шоссе возле одного из придорожных кафе. Мужчина намеренно переехал возлюбленную на иномарке, поскольку женщина хотела завершить отношения. Пострадавшая скончалась в больнице.