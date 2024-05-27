Мужчине, переехавшему сожительницу на иномарке в Подмосковье, предъявили обвинение в убийстве

Жителю Можайска предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Мужчина переехал женщину на иномарке в ходе ссоры.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, все произошло накануне на Минском шоссе недалеко от придорожного кафе.

По данным следствия, обвиняемый намеренно задавил гражданскую супругу, после чего продолжил движение на автомобиле до столкновения с деревянным строением.

Женщина получила многочисленные переломы, она скончалась в больнице. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.