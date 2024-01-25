СК проверит информацию об организации нелегального приюта для собак в подмосковной деревне
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту организации нелегального приюта для собак в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел репортаж, в котором говорилось, что жители деревни Манушкино городского округа Чехов недовольны тем, что в их населенном пункте организовали незаконный приют для собак. По словам людей, животные нередко нападают на детей.
Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали молодого человека, который ранил ножом подростка в ходе драки возле одного из торговых центров.