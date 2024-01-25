Напавший с ножом на подростка возле ТЦ в Чехове признал свою вину
В подмосковном Чехове задержали восемнадцатилетнего молодого человека, который подозревается в причинении тяжких травм пятнадцатилетнему подростку.
По данным ведомства, все произошло накануне вечером возле торгового центра «Карнавал». Подозреваемый и ранее незнакомый ему подросток поссорились. В ходе конфликта молодой человек достал нож, ударил оппонента в область живота и скрылся.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас подросток находится на стационарном лечении, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Оперативники установили личность нападавшего. Уже допрошены свидетели происшествия, а также потерпевший и подозреваемый. Последний в ходе допроса признал свою вину.
Уточняется, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.