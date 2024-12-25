СК РФ возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Актау с россиянами на борту

Следственный комитет России инициировал уголовное разбирательство после падения пассажирского самолета в Казахстане, на борту которого находились граждане Российской Федерации. Об этом проинформировала пресс-служба СК РФ, передает ТАСС.

Уголовное дело открыто по признакам деяния, предусмотренного статьей 263 УК РФ, касающейся нарушения норм безопасности при движении и эксплуатации воздушного транспорта.

Согласно предварительной информации, в результате аварии самолета пострадали десять граждан России, передает пресс-служба посольства в Астане. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения города Актау, где им предоставляется необходимая помощь.

Ранее были опубликованы имена граждан РФ, находившихся на борту упавшего в Актау самолета.