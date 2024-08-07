СК России установил причину взрыва дома в Нижнем Тагиле

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле стало скопление газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

Информация опубликована в мессенджере СУ СК России по Свердловской области. Отмечается, что трем сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Уточняется, что 7 августа им изберут меру пресечения.

В СК РФ объяснили, что обвиняемые отнеслись к своей работе ненадлежащим образом, в результате чего были нарушены правила эксплуатации соответствующего оборудования в доме. Произошло скопление газовоздушной смеси, приведшее к воспламенению.

Ранее в организации «Газэкс», которая обслуживает поврежденный дом, сообщили, что по уголовному делу задержаны мастер и два слесаря компании.

Трагедия на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Горожане услышали взрыв, после чего на указанной улице произошло обрушение двух подъездов пятиэтажки. В квартирах в этот момент были люди.

По последним данным, при обрушении дома погибли 10 человек, пять из которых — дети.

Ранее Андрей Костянов назвал основной причиной взрывов газа в домах коллективное бездействие.