Эксперт Костянов считает коллективное бездействие основной причиной взрывов газа

Эксперт Костянов обратил внимание на безответственное отношение собственников домов и квартир. Когда в помещении появляется запах газа, редко кто сразу вызывает газовую службу. Люди продолжают эксплуатировать старую газовую плиту, которую давно пора вынести на свалку. Если им отключают газ, то собственники не решают вопрос легально. Нередко они устанавливают на балконах газовые баллоны.

Претензии у эксперта есть также к работе управляющих компаний. Собственник заключает договор, многие пункты которого в реальности не выполняются. Сотрудник обязан проводить осмотры квартир. Не стоит игнорировать подобные проверки.

Газораспределительные организации также должны пойти на встречу своим клиентам. Их сотрудники обходят квартиры с 09:00 до 18:00, что неправильно. Многие собственники как раз в это время и отсутствуют дома. Важно сделать график работы газовщиков гибким.

«Понимаете, должно быть движение навстречу друг другу. От этого в конце концов зависит наша общая безопасность», — заявил в интервью «Ридусу» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех человек, а пострадавших — до двадцати.