СК возбудил дело после выдворения женщины-инвалида из маршрутки в Подмосковье

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Люберцах после того, как водитель маршрутного автобуса выгнал из салона пассажирку-инвалида.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, конфликт случился из-за того, что водитель отказался принимать оплату социальной картой. После этого он начал угрожать женщине-инвалиду и выгнал ее из транспортного средства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Водитель маршрутки уже установлен, с ним работает полиция.