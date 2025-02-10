Слуцкий призвал провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой организовать до 1 января 2026 года повторную платную проверку знаний по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, которые ранее получили сертификаты от коммерческих организаций.

Соответствующее обращение депутат Госдумы направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ цитирует РИА Новости.

Как утверждает парламентарий, ранее существовавший порядок позволял образовательным учреждениям нанимать на договорной основе сторонних специалистов для проведения экзаменов. По его мнению, это создавало условия для изготовления фальшивых экзаменационных материалов без реальной проверки языковых навыков.

«Одна из главных проблем, которую отмечают люди, — это отвратительное знание русского языка приезжими специалистами. Не знающие русский иностранцы трудятся в социально значимых сферах, таких как торговля, сервис и даже медицина. Да, мы добились принятия закона о выдаче сертификатов о знании русского языка только госучреждениями. Однако те, кто уже купил поддельные сертификаты, продолжают жить и работать в нашей стране», — пояснил Слуцкий.

Он подчеркнул необходимость организации дополнительной платной проверки знаний для мигрантов, которые уже получили сертификаты в частных учебных заведениях.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве в миграционной политике. С 1 февраля в России в силу вступил закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Он подчеркнул, что иностранные жители не имеют права нарушать закон РФ и пребывать на территории страны более разрешенного периода.