СК завел дела о покушении на убийство и халатности после ЧП в школе Челябинска

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после инцидента в школе Ленинского района. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что пострадавшие подростки находятся под постоянным наблюдением врачей. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Напомним, 15-летний ученик девятого класса принес в школу сигнальный пистолет, газовый баллончик и пластиковый арбалет. Выстрелив в одноклассницу, он выпрыгнул из окна на четвертом этаже. Оба подростка были госпитализированы. Расследование продолжается.