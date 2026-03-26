СК завел дела о покушении на убийство и халатности после ЧП в школе Челябинска
Три уголовных дела возбуждены после стрельбы в челябинской школе
Следственный комитет возбудил три уголовных дела после инцидента в школе Ленинского района. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что пострадавшие подростки находятся под постоянным наблюдением врачей. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
Напомним, 15-летний ученик девятого класса принес в школу сигнальный пистолет, газовый баллончик и пластиковый арбалет. Выстрелив в одноклассницу, он выпрыгнул из окна на четвертом этаже. Оба подростка были госпитализированы. Расследование продолжается.