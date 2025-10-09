Скандал в школе Екатеринбурга: беременная учительница после удара ученика ушла на больничный

В школе № 87, расположенной на Ферганской улице в районе Вторчермет, ученик проявил агрессию и нанес удар беременной учительнице начальных классов, которая ведет уроки математики, русского языка, литературы и окружающего мира.

По информации от городской администрации, ученик четвертого класса вступил в конфликт с другим ребенком во время урока физкультуры. Одноклассники и педагог попытались его успокоить. Затем учитель физкультуры отвел мальчика к классному руководителю, которая также попыталась разрешить ситуацию. В состоянии эмоциональной нестабильности ребенок непроизвольно ударил ее рукой по спине.

Администрация учебного заведения подчеркнула, что в связи с отсутствием каких-либо травм у педагога, вызов скорой помощи не потребовался. Тем не менее, на следующий день учительница взяла больничный из-за ухудшения самочувствия, которое наблюдалось еще до произошедшего инцидента. Известно, что женщина находится на позднем сроке беременности.

Стоит отметить, что в социальных сетях ученики школы представили более острую картину произошедшего конфликта. По их утверждениям, ученик-хулиган наносил удары сверстникам до крови и даже вырвал часть волос у одного из них. После инцидента с учительницей он также проявил неуважение к директору школы.

