Скандальный эксперимент: отец оставил спящего ребенка на улице ради записи реакции прохожих

В Москве произошел инцидент, который вызвал общественный резонанс. Молодой отец во время прогулки с двухлетним сыном оставил спящего ребенка на улице, а сам отправился в кафе, где стал снимать реакции прохожих на происходящее, пишут в Telegram-каналах.

По словам 36-летнего Сейрана, в тот день они с сыном активно катались с горок и много бегали, из-за чего малыш устал и уснул прямо на надувной ватрушке. Вместо того чтобы отвезти ребенка домой, мужчина решил не будить его и, заняв место у окна кафе, начал фиксировать на камеру, как люди реагируют на одинокого спящего на холоде мальчика.

Когда прохожие останавливались возле ребенка или пытались его разбудить, Сейран жестами показывал, что является родителем и контролирует ситуацию. Однако одна из женщин проявила особую настойчивость — она начала громко возмущаться, не реагируя на объяснения мужчины, и в итоге вызвала полицию. Отец, не дожидаясь приезда правоохранителей, забрал сына и покинул место происшествия.