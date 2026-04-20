Скидки 50% и бонусы: мошенники активизировались перед майскими с горящими турами

Перед майскими праздниками, когда люди традиционно рвутся в отпуск, мошенники тоже берут выходные — но только наоборот, активизируются. Их главный козырь сейчас: «горящие туры» по ценам, от которых отказаться невозможно. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda.Ru объяснил , как именно нас ловят и что делать, чтобы не остаться без денег и без путевки.

По его словам, на фишинговые сайты пользователи попадают вовсе не случайно. Коварство в том, что злоумышленники подсовывают ссылки там, где человек расслаблен — в тематических чатах, каналах, группах про путешествия. Но самая опасная зона — это поисковая реклама. Именно первое объявление сверху, которое выглядит как заманчивое спецпредложение, чаще всего ведет на подделку, а не на официальный сайт турфирмы. Ульянов советует жесткое правило: игнорировать рекламные блоки и идти в обычную, органическую выдачу — там шансов напороться на мошенников в разы меньше.

Эксперт подчеркнул, что особый сигнал тревоги — слишком сладкие условия: огромные скидки, двойные бонусы, промоакции «только сегодня» и программы лояльности для новичков. Это классический крючок. Причем бывает два сценария: либо деньги просто исчезают вместе с липовым туром, либо после оплаты внезапно выясняется, что цена выросла, а возврат невозможен. Эксперт предупреждает: никогда не переводите всю сумму заранее, если имеете дело с новым или малопроверенным сервисом. Идеальный вариант — постоплата или расчет уже после подписания договора в офисе компании. Да, это требует времени и лишних движений, зато вероятность прямого обмана падает в разы.

По его мнению, следует завести отдельную карту именно для интернет-покупок. Не ту, куда приходит зарплата, и не основную накопительную, а отдельную — с небольшим лимитом. Тогда, даже если мошенники доберутся до реквизитов, человек рискует только той суммой, которая там лежит. В идеале — вообще бронировать отели и билеты самостоятельно на проверенных агрегаторах, а не покупать типовые туры через случайные агентства. В предпраздничной суете это кажется лишним геморроем, но, когда на кону и отдых, и деньги — лучше перебдеть.

