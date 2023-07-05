Склад с автопокрышками вспыхнул в Санкт-Петербурге

Этому пожару сразу же был присвоен повышенный уровень сложности с индексом 1-бис. Место пожара видно очень издалека, даже из других городских районов, над ним стоит большой столб густого черного дыма. Об этом сообщило ТАСС. Пострадавших нет.

К ликвидации этого пожара на данный момент привлекли 25 человек, помощь которым оказывают 5 единиц специальной техники. Городская прокуратура уже заверила, что по итогам этого инцидента обязательно будет проведена проверка, которая установит виновных в случившейся ситуации.