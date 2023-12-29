Склад загорелся в Подмосковье на площади 350 квадратных метров

Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на площади триста пятьдесят квадратных метров, уточнили в ведомстве. К тушению привлекли восемнадцать человек и пять единиц техники.

Огнем охвачен сам склад и хранящиеся в нем материалы. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Одинцово из горящей многоэтажки спасли шестнадцать человек, в том числе четырехмесячного младенца.