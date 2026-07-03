Скорая на боку в центре Москвы: что случилось на Лубянке и почему машину с мигалками не пропустили

В центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара перевернулся автомобиль скорой помощи. Как сообщают Telegram-каналы, причиной стало серьёзное столкновение с легковой машиной.

По словам очевидцев, карету не пропустили на перекрёстке, что и привело к мощному удару с последующим опрокидыванием. В результате пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы, официальных комментариев о происшествии пока не поступало.