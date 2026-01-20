Скорая помощь без защиты: в Петербурге медик пострадал от нападения во время дежурства

В Санкт-Петербурге произошел вопиющий случай агрессии в отношении медицинского работника. Как стало известно «Фонтанке», житель города напал на 38-летнего водителя скорой помощи, который в момент инцидента находился в салоне служебного автомобиля на Ленинском проспекте.

По предварительной информации, водитель ожидал вызова, когда мимо проходил неизвестный мужчина. Между ними вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в физическое насилие. Горожанин набросился на медработника с кулаками, нанеся ему телесные повреждения. В результате нападения водителю скорой помощи потребовалась медицинская помощь. Сейчас его состояние уточняется. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее и уже приступили к установлению личности нападавшего. Этот инцидент вновь поднимает вопрос безопасности медицинских работников, которые ежедневно рискуют собой, оказывая помощь людям.