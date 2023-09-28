Скоро в Подмосковье начнут фиксировать нарушения правил парковки на остановках

Уже в ноябре в Московской области начнут с помощью камер видеонаблюдения фиксировать нарушения правил парковки на остановках общественного транспорта. Об этом заявили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также в деревне Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на двадцати остановочных пунктах в шести муниципалитетах.

Напоминаем, что согласно ПДД, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает аварийность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».