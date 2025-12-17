СКР возбудил дело о хищении более двух миллионов рублей у военнослужащего в Чувашии

В Чувашии возбуждено уголовное дело о мошеннической схеме, в результате которой у участника специальной военной операции похитили свыше двух миллионов рублей. Следствие считает, что злоумышленники использовали фиктивный брак и доверенность для хищения денежных выплат, полагающихся бойцу.

По информации Следственного комитета России, по делу проходят трое жителей республики: двое мужчин 43 и 49 лет, взятые под стражу, и 32-летняя женщина, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие установило, что женщина по предварительному сговору вступила с военнослужащим в фиктивный брак. После этого она убедила его оформить нотариальную доверность на полное распоряжение всем имуществом, включая право получать денежные выплаты как участнику СВО.

Используя этот документ, сообщники в период с июня по декабрь незаконно получали через банк средства, предназначенные бойцу. Общая сумма похищенных выплат превысила 2 000 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следственные действия продолжаются.