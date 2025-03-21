Следователи возбудили уголовное дело после того, как украинскими военными была подорвана газораспределительная станция «Суджа». Это квалифицировано как теракт. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. Та сообщила, что после того, как 20 марта украинские военные взорвали газораспределительную станцию «Суджа», было возбуждено уголовное дело.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», — указала она.

Ранее сообщалось, что взрыв станции, по словам очевидцев, был виден за десятки километров. ГТС «Суджа» является энергетическим объектом, поэтому можно утверждать, что таким образом Киев фактически сорвал предложенное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие», одобренное российским лидером Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским.