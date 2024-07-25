Следователь Панков наиболее частые мотивы убийств в столице

По словам следователя СК России по Москве Евгения Панкова, больше всего убийств совершается на почве личной неприязни или во время бытовых конфликтов в столице. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что также распространенным мотивом убийства является корысть, орудием которого чаще всего бывает кухонный нож.

По мнению следователя, раскрываемость убийств в этом и прошлом годах в Москве достигла 100%, чему во многом поспособствовали технологии, поскольку у преступника просто отсутствует возможность уйти незамеченным, поскольку по всему городу установлены камеры видеонаблюдения и системы распознавания лиц.

Он подчеркнул, что при этом органы правопорядка возвращаются к уголовным делам прошлых лет, проводя современные экспертизы, недоступные ранее.