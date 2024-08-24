Следователи начали вести допросы сотрудников и заключенных ИК-19 после захвата заложников

Следственный комитет начал расследовать все обстоятельства ЧП в исправительной колонии №19, которая расположена в Волгоградской области. В частности, ведется выяснение, как к заключенным попали запрещенные предметы. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на заявление правоохранителей. Следственно-оперативная группа, которая ведет свое расследование в колонии, уточняет все детали того захвата заложников, который произошел ранее.

«Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», — заявил агентству его собеседник.

Особенно тщательно всех расспрашивают, как у заключенных могли оказаться детали взрывного устройства, мобильные телефоны, ножи и ножницы, а также флаги запрещенных организаций. Помимо этого ведется проверка других осужденных на наличие у них предметов, запрещенных в колонии.

Ранее Росгвардия распространила видео освобождения колонии в ИК-19 своими снайперами. Четыре точных выстрела покончили с террористами, которые захватили заложников.