Следователи назвали поджог причиной пожара жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске загорелся жилой многоквартирный дом, и причиной этого возгорания стал поджог. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на слова Константина Гаврина, заместителя начальника ГУМВД по Новосибирской области, сказанные им во время совещания регионального правительства.

«Организован и проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе», — указал он.

По факту поджога уже возбуждено уголовное дело по убийству двух и более лиц. Также была организована круглосуточная охрана места происшествия.

Ранее уже сообщалось, что в Новосибирске ночью горел многоквартирный дом. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 600 квадратных метров. В итоге погибли четыре человека, среди них три женщины.