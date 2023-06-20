Следователи попросили суд продлить домашний арест для блогера Блиновской еще на месяц
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Женщину вместе с супругом обвиняют в неуплате налогов, а также в отмывании денег.
Елену Блиновскую в сети прозвали «королевой марафонов», поскольку она когда-то запустила глобальный проект «Марафон желаний», в рамках которого дама зарабатывала огромные деньги. По мнению Следственного комитета, супруги задолжали государству 918 миллионов рублей налогов. В их отношении возбуждено уголовное дело.
21 июня в Пресненском районном суде Москвы должно состояться очередное заседание, на котором будет рассматриваться дальнейшая мера пресечения для подозреваемых.
«Поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской», - сообщила представитель суда журналистам ТАСС.