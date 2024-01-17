Следователи проверяют данные о таксисте, не выпускавшем 17-летнюю пассажирку из авто в Подмосковье

Следователи в Подмосковье начали проверку по факту того, что таксист около часа не выпускал из машины семнадцатилетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что водитель заблокировал двери авто, чтобы несовершеннолетняя пассажирка, которая следовала из Ногинска в Электросталь, не смогла выйти из машины.

Также сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области 67-летний пенсионер зарезал своего 32-летнего сына.