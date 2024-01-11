Пенсионер из Зарайска зарезал сына в ходе бытовой ссоры

Пенсионеру из Зарайска предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло во вторник. Между 32-летним и 67-летним мужчинами возникла бытовая ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте.

Сегодня суд по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об избрании в отношении пенсионера меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.